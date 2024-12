Une communauté en mouvement

Le gouvernement a organisé samedi la dernière édition de la Journée Nationale du Sport (JNS) de l’année. Un rendez-vous régulier pour promouvoir la pratique du sport et plus généralement de l’exercice physique

La ministre des Sports, Lidi Bessi-Kama était sur le terrain du lycée de Bè-Kpota, dans la commune Golfe 1 à Lomé.

La pratique d’exercices physiques réguliers est bien plus qu’un simple moyen de rester en forme. C’est un investissement essentiel pour maintenir une bonne santé physique, mentale et émotionnelle. À l’ère où les modes de vie sédentaires sont de plus en plus répandus, l’importance de bouger quotidiennement ne peut être sous-estimée.

Les bienfaits physiques de l’exercice sont nombreux et bien documentés. En premier lieu, les activités sportives améliorent le fonctionnement cardiovasculaire, réduisent le risque de maladies non transmissibles telles que le diabète, l’hypertension artérielle et l’obésité, et renforcent le système immunitaire. Par ailleurs, les exercices réguliers contribuent à la construction et au maintien de la masse musculaire, ainsi qu’à l’amélioration de la densité osseuse, réduisant ainsi le risque d’ostéoporose.

Au-delà des avantages physiques, le sport agit positivement sur la santé mentale. Il stimule la production d’endorphines, des hormones qui procurent une sensation de bien-être et réduisent le stress. L’exercice aide également à améliorer la qualité du sommeil, à renforcer la concentration et à diminuer les risques de troubles mentaux tels que la dépression et l’anxiété. En s’engageant dans des activités physiques, on renforce sa résilience face aux défis du quotidien.

Des études ont démontré que les personnes qui pratiquent une activité physique régulière ont une espérance de vie plus longue que celles qui mènent une vie sédentaire. Cela s’explique par la réduction des risques de maladies chroniques et par l’amélioration de la qualité de vie.

La clé pour intégrer le sport dans son quotidien est de choisir une activité qui procure du plaisir, qu’il s’agisse de la marche, de la danse, du yoga, de la natation ou encore du vélo. L’Organisation mondiale de la santé recommande au moins 150 minutes d’activité physique modérée par semaine pour les adultes. Même de petites séances quotidiennes de 20 à 30 minutes peuvent avoir un impact significatif sur la santé.

L’exercice ne doit pas être réservé aux athlètes ou aux passionnés de sport. Tout le monde, indépendamment de l’âge ou de la condition physique, peut bénéficier d’un mode de vie actif. Il suffit de commencer progressivement, d’écouter son corps et de maintenir une régularité.

Au-delà des bienfaits individuels, la pratique d’activités physiques renforce également les liens sociaux. Participer à des sports collectifs ou à des événements comme les Journées Nationales du Sport peut créer un sentiment de communauté, promouvoir la solidarité et renforcer la cohésion sociale.

En conclusion, intégrer les exercices physiques réguliers dans sa routine n’est pas seulement un choix de bien-être, c’est une nécessité pour vivre mieux et plus longtemps. Peu importe votre niveau de forme actuel, il n’est jamais trop tard pour commencer à bouger. Chaque pas, chaque mouvement compte pour une vie plus saine et épanouie.