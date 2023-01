Assurance maladie : accord Togo-Maroc

Un accord de coopération administrative a été conclu entrée la CNSS du Togo et Caisse Nationale de Sécurité Sociale Marocaine à l’issue d’une visite d’une délégation togolaise dans le royaume.

‘L’accord vise à assoir un cadre solennel de collaboration entre les deux parties, dans le but de développer et renforcer la protection sociale dans les deux pays’, indique un communiqué.

Les documents ont été signés par Hassan Boubrik, directeur général de la CNSS du Maroc et Ingrid Awade, directrice générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale Togolaise.

Les deux organismes vont coopérer en matière de gestion des retraites, de l'assurance maladie, de l'organisation financière et comptable, de l'actuariat et études générales, de l'immatriculation, du recouvrement des cotisations, des systèmes d'information et de tout autre domaine ayant trait à la gestion de la sécurité sociale.