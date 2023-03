Conventions collectives par secteurs

Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été revalorisé en début d’année.

Des syndicats accusent le gouvernement de ne pas tenir parole.

Un faux procès, assure Gilbert Bawara, le ministre de la Fonction publique.

‘Nous assistons à des interprétations qui n’ont pas raison d’être. La revalorisation du SMIG ne signifie pas obligatoirement et inéluctablement la modification des grilles de rémunération dans les entreprises. Mais, il faut passer par la révision et l’adaptation de la convention collective interprofessionnelle et les conventions collectives sectorielles’, a-t-il déclaré mardi.

Il en appelle au sens de responsabilité des acteurs afin de préserver le climat social.

Le SMIG est passé de 35.000 à 52 500 Fcfa.