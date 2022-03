Dialogue responsable

Les syndicats ont changé de braquet. L’heure est au dialogue avec le gouvernement. Après les représentants des enseignants, ce sont ceux de la construction qui saluent la volonté de dialogue affiché par les officiels.

Ayao Antoine Gbandou, le secrétaire général de la FTBC, l’a indiqué vendredi.

La Fédération des travailleurs du bois et de la construction (FTBC), qui regroupe près de 11.000 membres, estime que les évolutions sont réelles et contribuent à la défense des salariés. L’approche des difficultés par la discussion et la négociation est la meilleure piste possible.

C’est la finalité du CNT (Conseil national du travail).