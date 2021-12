Le ministre de la Fonction publique, Gilbert Bawara, a adressé vendredi un message de condoléances à la famille de Koffi Adjé Guezo, le secrétaire général du Groupe des syndicats autonomes (GSA), décédé récemment.

‘Il demeurera un des grands artisans des avancées sociales indéniables et du climat de dialogue et d’apaisement que connaît le Togo. Ses prises de position faisaient foi et inspiraient confiance à tous, car guidés par son sens du bien commun et de l’intérêt général’, a tweeté le ministre.