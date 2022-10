L'ANPE doit se réinventer

La réforme de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) est une nécessité. L’inadéquation formation-emploi laisse sur le bas côté des dizaines de milliers de demandeurs.

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Gilbert Bawara, souhaite une refonte complète.

L’ANPE doit s’adapter aux réalités économiques.

C’est ce qu’il explique dans l’entretien qui suit.

Republicoftogo.com : Une réforme est en gestation au niveau de l’ANPE. Qu’en est-il exactement ?

Gilbert Bawara : Effectivement. Le gouvernement a créé ce service public de l’emploi afin de permettre à notre pays de disposer d’une banque de données exhaustive et fiable sur le marché du travail.

Nous devons avoir des statistiques précises. La théorie c’est bien, mais ce n’est pas suffisant. Il faut des informations qui remontent du terrain.

En même temps, les pouvoirs publics doivent faire preuve de réactivité et de proactivité pour répondre aux besoins du marché du travail.

Republicoftogo.com : L’inadéquation formation-emploi est un problème pour l’ANPE et pour les recruteurs

Gilbert Bawara : Vous et moi, nous pouvons observer que le système éducatif et le système de formation sont totalement en inadéquation avec les réalités économiques et celles du monde du travail.

Il existe trop de filières de formation qui débouchent sur pas grand chose.

Nous avons un nombre impressionnant de jeunes dont les parents se sont saignés pour les envoyer à l’université ou dans des instituts privés d’enseignement supérieur. Ils sont diplômes mais ne trouvent pas de travail.

On a inventé une multitude de noms, de filières, de cursus comme par exemple commerce et force de vente, mais le contenu est vide.

Republicoftogo.com : Que préconisez-vous ?

Gilbert Bawara : Cette situation nous place vraiment devant un défi de taille.

L’ANPE doit développer un programme ambitieux en matière d’adaptation et d’employabilité. Peu importe ce que vous avez étudié, vous pourrez suivre une formation qualifiante permettant à terme de décrocher un emploi.

L’identification des filières porteuses est une tâche à laquelle l’ANPE doit s’atteler.

Il faudra aussi réfléchir avec le système éducatif sur la façon de rendre l’enseignement pertinent et adapté au marché du travail. Il en va de l'avenir et du développement du Togo.