Le Parlement mondial du travail tient session à Genève

La 110e session de la Conférence internationale du Travail (CIT) se tient du 27 mai au 11 juin 2022 à Genève en format hybride.

La CIT, parfois appelée le Parlement mondial du travail, est le plus grand rassemblement international consacré au monde du travail, auquel participent des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs des 187 Etats Membres de l’OIT, dont le Togo.

Les délégués discutent des principales questions relatives au monde du travail, adoptent et contrôlent l'application des normes internationales du travail, et définissent les priorités et le budget de l'OIT au niveau mondial.

Outre les officiels togolais, des représentants des syndicats participent aux travaux. C’est notamment le cas de la Confédération syndicale des travailleurs du Togo (CSTT).

Cette année, la sécurité et la santé au travail , l'apprentissage , ainsi que l'économie sociale et solidaire figurent parmi les points à l'ordre du jour de la Conférence.