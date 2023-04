La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), basée à Lomé, est un organisme qui œuvre dans le domaine de la prévoyance sociale en Afrique. Sa mission est d'accompagner les organismes de prévoyance sociale affiliés afin de garantir bonne gouvernance, performances et pérennité.

Il entend promouvoir la protection sociale en Afrique.

La CIPRES va bénéficier de l’expertise marocaine via l’Autorité de Contrôle des Assurances et la Prévoyance Sociale (ACAPS) au terme d'un accord signé le 25 avril.

L'ACAPS dispose d’une solide expérience en matière de supervision du secteur de la prévoyance sociale.

L’Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale. Elle veille à la protection des assurés, affiliés, adhérents et bénéficiaires de droits.