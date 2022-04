Retour à l'administration centrale

Huit nouveaux enseignants ont été relevés de leur fonction et mis à disposition de l’administration centrale.

Leur comportement est jugé incompatible avec leur métier. Au total, 145 fonctionnaires ont été suspendus.

‘C’est une décision ferme et irrévocable sauf si une décision judiciaire venait à disposer autrement’, a déclaré Gilbert Bawara, le ministre de la Fonction publique.

Ces enseignants seront remplacés rapidement.

Les 145 remerciés ne sont pas encore renvoyés de la fonction publique, mais ils pourraient l’être, a souligne M. Bawara.

‘Nous sommes dans l’obligation d’examiner minutieusement la situation de ces personnes et de voir si véritablement ils ont l’envie et la volonté de continuer à être des fonctionnaire. Leurs dossiers vont continuer par être instruits et il n’est pas exclu que des mesures supplémentaires soient prises à leur encontre.

Le gouvernement veut privilégier le dialogue à condition qu’il s’inscrive dans le strict respect des lois.