RH : développer le capital humain

La problématique du développement et de la valorisation du capital humain est à la croisée de plusieurs enjeux de politique publique, en même temps qu’elle est au centre de préoccupations croissantes, diversement vécues et traitées par les acteurs privés locaux.

Ce constat a amené le magazine RHMag, spécialisé en Ressources Humaines, à structurer un cadre d’échanges, de partage d’expériences et de renforcement des capacités qui permet à chaque acteur (Etat et entreprises privées) de trouver les solutions les plus appropriées aux contraintes qui sont respectivement les leurs.

C’est la vocation des Rencontres Pays RHMag dont la prochaine édition aura lieu du 1er et 2 décembre à l’hôtel du 2 février de Lomé.

Plusieurs personnalités togolaises ont confirmé leur participation. On peut mentionner Akodah Ayewouadan, porte-parole du gouvernement, Maryse Katé Adotevi, directrice générale de Deloitte Togo, Mansour Toure Tia, directeur de Kekeli Efficient Power.

L’évènement sera structuré en deux grandes séquences.

La première abordera des thématiques de politiques publiques sur des sujets à la fois d’actualité et structurants en matière de développement du capital humain.

Lea seconde sera consacré au traitement de thématiques ‘métiers’ RH, avec notamment la tenue d’une série d’activités de partage d’expérience, de benchmark.