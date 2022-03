Un forum sur l’économie sociale et solidaire aura lieu les 24 et 25 mars à Lomé.

Le concept d'économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale.

Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en partie publiques.

Au Togo, l’ESS en est encore à ses balbutiements.

Le Forum sera donc une occasion d’échanger et d’élaborer les modalités d’une mise en oeuvre à moyen terme dans le pays.