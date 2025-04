Amélioration de la desserte électrique

Après plusieurs mois de perturbations, la fourniture de courant connaît enfin une certaine stabilité.

La Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET) a annoncé l’achèvement des travaux de maintenance entamés en mars dernier sur une unité de production thermique.

Cette opération marque un tournant dans la normalisation progressive de la distribution d’électricité.

La reprise d’une production nationale plus stable et un meilleur approvisionnement sur le réseau devraient permettre de réduire significativement les coupures.

Les conséquences des interruptions prolongées ont été particulièrement dures pour les petites entreprises et les acteurs du secteur informel, dont les activités dépendent fortement de l’accès à l’énergie. Des journées entières sans électricité ont pénalisé leur rendement et leurs revenus.

Face à cette situation, les autorités n’ont pas tardé à réagir. Le gouvernement a renforcé les efforts pour améliorer la desserte et prévoit de porter le taux de couverture électrique de 70 % en 2024 à 75 % d’ici la fin de 2025.

Parmi les mesures en cours, figure la construction de sept mini-grids dans les régions maritime et des plateaux, dont l’achèvement est prévu cette année. Ces installations permettront de desservir des localités jusque-là peu ou mal couvertes, contribuant à l’objectif d’un accès universel à l’énergie.

Ce retour à la normale, bien que progressif, redonne espoir à de nombreux ménages et professionnels, et s’inscrit dans une dynamique de développement plus durable et équitable.