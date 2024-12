Armes chimiques : surveillance accrue aux frontières

L’Autorité Nationale pour l’Interdiction des Armes Chimiques (ANIAC) a lancé un programme de renforcement des capacités de tous ceux intervenant aux frontières du Togo.

Cette initiative vise à assurer un contrôle plus rigoureux des produits entrant et sortant du territoire, en réponse aux menaces liées à l’introduction illégale de substances pouvant servir d’armes chimiques.

Le programme de formation et d’équipement, organisé à Atakpamé, réunit les forces de sécurité, les agents de douane, les agents phytosanitaires ainsi que les responsables des eaux et forêts. Ces acteurs clés bénéficient d’une instruction approfondie sur les bonnes pratiques et les mécanismes de contrôle en conformité avec la Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques.

En renforçant les compétences des agents frontaliers, l’ANIAC entend mieux gérer les risques liés au trafic d’armes chimiques, un enjeu majeur de sécurité nationale et internationale. Les participants sont formés à détecter, signaler et empêcher la circulation de substances dangereuses, en conformité avec les standards internationaux.