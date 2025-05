Avant le conclave, les évêques togolais appellent à l’unité et à la prière

À la veille de l’ouverture du conclave des cardinaux chargé d’élire le successeur du Pape François, l’Église catholique du Togo exprime ses attentes et appelle les fidèles à la prière.

Mgr Benoît Alowonou, évêque de Kpalimé et président de la Conférence des évêques du Togo (CET), a déclaré ce mardi que toute la communauté catholique togolaise était unie dans la prière afin que l’Esprit Saint inspire les cardinaux dans leur choix.

« Nous exhortons tous les prêtres et les fidèles de notre Église-Famille de Dieu au Togo, à célébrer des messes et à intensifier leurs prières durant le temps du conclave, afin que l’Esprit Saint éclaire les Cardinaux pour la gloire de Dieu et le bien de son Église », a-t-il affirmé.

Le prélat a exprimé le souhait de voir émerger un Pontife à l’écoute du monde, profondément enraciné dans l’Évangile, et capable de poursuivre l’œuvre de réforme initiée par le Pape François.