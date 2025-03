Berlin : une délégation togolaise attendue au Sommet mondial sur le handicap

Une délégation de la Fédération Togolaise des Associations des Personnes Handicapées (FETAPH) se rendra à Berlin (Allemagne) les 2 et 3 avril pour participer à la troisième édition du Sommet mondial sur le handicap.

Cette rencontre, qui réunira des acteurs institutionnels et des organisations de la société civile du monde entier, vise à renforcer l’engagement en faveur des droits des personnes en situation de handicap.

Ce sommet sera notamment marqué par un forum de la société civile, où différentes organisations partageront leurs expériences et stratégies en matière d’inclusion et de lutte contre la discrimination des personnes handicapées.

Les autorités togolaises auront également l’occasion de présenter les avancées du pays en matière d’intégration des personnes en situation de handicap dans les politiques publiques. Le dernier recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-5) de 2022 a révélé une augmentation du taux de personnes handicapées à 10,73%, contre seulement 1,6% en 2010, mettant en lumière la nécessité d’une action renforcée pour leur inclusion.

Pour Gratien Akakpo-Noumado, président du Conseil d’Administration de la FETAPH, ce sommet représente une opportunité majeure pour mobiliser les institutions et les partenaires afin d’accompagner les gouvernements dans la réduction des inégalités.

Le sommet s’inscrit dans le cadre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle le Togo a adhéré, s’engageant ainsi à ne laisser personne pour compte. L’accent sera mis sur la lutte contre la stigmatisation, la marginalisation et l’amélioration de l’accès aux services essentiels.

Le Togo a multiplié les initiatives pour renforcer l’inclusion des personnes handicapées, une dynamique saluée par plusieurs partenaires internationaux. La France, notamment, a récemment soutenu une activité sportive dédiée aux personnes en situation de handicap, reconnaissant ainsi les avancées du pays en la matière.

Avec cette participation au Sommet mondial sur le handicap, la FETAPH et les autorités togolaises entendent poursuivre leur engagement en faveur d’une société plus inclusive et égalitaire.