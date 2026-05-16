Bon voyage

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Un premier groupe de pèlerins togolais a quitté Lomé par avion; direction La Mecque pour le Hadj annuel. 

Une équipage de Flynas © republicoftogo.com

Un premier groupe de pèlerins togolais a quitté Lomé par avion; direction La Mecque pour le Hadj annuel. 

Le contingent fixé cette année par les autorités saoudiennes est de 2 424 personnes.

Le Hadj, cinquième pilier de l’Islam, est une obligation spirituelle pour tout musulman en ayant les moyens.

Le pèlerinage est prévu autour du 25 au 30 mai, selon les estimations basées sur le calendrier lunaire islamique.

Les forfait payé aux agences de voyages comprend le transport aérien et l’hébergement sur place. Une assurance santé est exigée. 

Les vols spéciaux sont assurés par Ethiopian Airlines et Flynas (Arabie saoudite).

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