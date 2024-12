C'est de saison

Début de la saison de l’harmattan. Ce phénomène saisonnier transforme le quotidien des habitants en raison de ses caractéristiques et de ses impacts sur la santé et l’environnement.

L’harmattan se distingue par un vent sec, chaud et chargé de poussières, qui affecte considérablement le climat dans le sud du pays.

Ces derniers jours, les températures maximales enregistrées oscillent entre 30 et 37 degrés, tandis que les matinées sont plutôt fraiches.

Cette différence de température s’accompagne d’une brume humide en début de journée, réduisant la visibilité sur les routes, et d’une brume sèche chargée de poussière durant la journée.

La poussière, omniprésente constitue un véritable calvaire pour les personnes souffrant d’allergies ou de maladies respiratoires. Parmi les affections les plus courantes liées à cette saison figurent la toux, le rhume, la grippe et, dans certains cas, des infections plus graves comme la méningite.

Les autorités sanitaires rappellent l’importance de prendre des précautions pour limiter les impacts sur la santé. L’utilisation de cache-nez ou de masques est fortement recommandée. L’hydratation régulière de la peau et des muqueuses est également conseillée.

L’harmattan n’est pas seulement une menace pour la santé. Ses vents puissants augmentent également les risques d’incendies de végétation, qui peuvent causer des dommages considérables.