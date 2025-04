Coexistence religieuse : l’Égypte met en lumière son engagement à Lomé

L’ambassadeur d’Égypte au Togo, Ahmed Mohamed Eid Moustapha, a pris part samedi à la messe de Pâques organisée à l’église orthodoxe de Lomé.

Ce geste symbolique souligne l’importance accordée par les autorités égyptiennes à la diversité religieuse et à la promotion du dialogue interreligieux, tant en Égypte qu’au sein des communautés égyptiennes à l’étranger.

La célébration a réuni les fidèles de l’Église copte orthodoxe du Togo, qui ont commémoré la résurrection du Christ dans un esprit de paix et de recueillement. En y participant, le diplomate égyptien a rappelé le rôle central de la communauté copte dans l’histoire, la culture et l’unité de l’Égypte.

Les Coptes représentent la plus grande communauté chrétienne d’Égypte et l’une des plus anciennes au monde. Fondée au Ier siècle par l’évangéliste Marc à Alexandrie, l’Église copte orthodoxe a traversé les siècles malgré les bouleversements politiques et religieux. Aujourd’hui, les Coptes forment environ 10 % de la population égyptienne.

Une coexistence renforcée

En Égypte, le vivre-ensemble entre musulmans et chrétiens coptes reste un pilier de stabilité malgré les tensions parfois instrumentalisées par des courants extrémistes.

Ces dernières années, les autorités égyptiennes, sous la présidence d’Abdel Fattah al-Sissi, ont multiplié les gestes de soutien à l’endroit des Coptes : réhabilitation d’églises, participation présidentielle aux fêtes chrétiennes, et adoption de lois facilitant la construction de lieux de culte.

La présence de l’ambassadeur à Lomé pour cette messe s’inscrit dans cette volonté d’illustrer une Égypte unie dans sa diversité, et de soutenir les communautés chrétiennes dans la diaspora. Elle reflète aussi la profondeur des liens de coopération culturelle et religieuse que l’Égypte entretient avec les pays africains, dont le Togo.

En cette période pascale, le message transmis est clair : au-delà des différences de foi, la solidarité, la tolérance et la paix restent des valeurs fondamentales que partagent les peuples.