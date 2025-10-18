Rubriques

Construire vert, habiter mieux

Les professionnels de l’immobilier et des énergies renouvelables unissent leurs efforts pour relever ensemble le défi de l’habitat durable. 

Energies propres dès la construction © republicoftogo.com

Le salon Fest'immo & SolarDayZ, qui se tient actuellement au Centre togolais des expositions et foires de Lomé, entend promouvoir une synergie entre deux secteurs clés de la transition écologique et économique.

L’intégration des énergies propres dans les projets immobiliers constitue une réponse efficace aux enjeux écologiques actuels, mais aussi une solution concrète face au coût élevé de l’électricité.

Le salon rassemble architectes, promoteurs, fournisseurs de technologies vertes et investisseurs.

