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Dans les Savanes, la violence n'est pas une fatalité

Les femmes victimes de violences dans la région des Savanes disposent désormais d’un lieu d’accueil sécurisé. 

Accueil sécurisé © DR

Les femmes victimes de violences dans la région des Savanes disposent désormais d’un lieu d’accueil sécurisé. 

La ministre des Solidarités, du Genre et de la Famille, Martine Moni Sankaredja, a inauguré mardi à Dapaong les deux premières maisons de transit dédiées aux victimes de violences basées sur le genre (VBG).

Ce projet est mené par le Réseau des femmes pour le développement (REFED), avec l’appui du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et de l’association TogoVerein.

Les maisons de transit offriront aux victimes un hébergement sûr et un accompagnement psychologique et social, avant de les aider à se réinsérer et à gagner leur autonomie. Elles s’adressent notamment aux femmes et aux jeunes filles réfugiées ou déplacées, particulièrement exposées dans une région touchée par l’insécurité.

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