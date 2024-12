De la bonne utilisation des drones

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC-Togo) et Togo Flying Labs annoncent l’organisation d’une série de rencontres de co-création sur l’utilisation des drones et des systèmes d’aéronefs sans pilote (UAS) au Togo. Ces discussions se tiendront à Lomé du 17 au 19 février prochains

Ces rencontres visent à favoriser une exploitation des drones qui soit sûre, harmonisée et transparente.

Parmi les résultats attendus, l’établissement d’un catalogue détaillé des applications actuelles et potentielles des drones figure en bonne place. Ce document de référence prendra en compte les exigences réglementaires et servira de feuille de route pour orienter les décideurs dans leurs actions.

Les participants travailleront à identifier les défis majeurs liés à l’utilisation des drones, notamment en matière de réglementation, d’accès aux technologies et d’intégration dans des secteurs prioritaires comme l’agriculture, la santé, la sécurité et l’environnement. Des solutions adaptées seront proposées pour surmonter ces obstacles et optimiser l’utilisation de cette technologie.

Des ateliers spécifiques mettront en évidence les lacunes existantes en matière de formation et de certification des pilotes. Ces échanges contribueront à renforcer les capacités locales pour garantir une utilisation responsable et professionnelle des drones.