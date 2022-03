Des robots fidèles

Un robot pour chasser les moustiques, des lampes autonomes, des appareils musicaux.

Abass Kerim propose toute une série d’objets innovants conçus à partir de produits recyclés.

Autodidacte, il est passionné par la robotique et les technologies. Il apprend vite et conçoit l’utile et l’agréable.

Outre le robot ennemi des moustiques, un autre assure la sécurité avec une caméra intégrée et des capteurs qui donnent l’alerte en cas d’intrusion. Il peut patrouiller pendant plusieurs heures dans un jardin ou à l’intérieur de la maison.

Sa gamme est vendue au Togo et dans plusieurs pays de la région.