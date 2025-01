Développer la recherche

La 16e conférence internationale de l'Association Est-Africaine de gestion de la recherche et de l'innovation s’est ouverte mercredi à Lomé. Cette rencontre porte sur la gestion efficace des fonds dédiés à la recherche et à l’innovation en Afrique de l’Ouest.

Les intervenants échangent sur les mécanismes permettant une gestion professionnelle des ressources financières allouées à la recherche.

C’est un enjeu crucial pour la réussite des projets scientifiques. Cependant, elle demeure souvent négligée par de nombreuses universités et institutions de recherche en Afrique de l’Ouest.

L’intelligence artificielle (IA) est un sujet central des discussions. Si elle représente un outil prometteur pour améliorer l’efficacité de la gestion des fonds, elle peut aussi soulever des défis.

Depuis plusieurs années, le Togo multiplie les initiatives pour accroître la visibilité des travaux de recherche. Le pays reste fermement engagé à soutenir des projets nationaux et internationaux visant à promouvoir ce secteur stratégique.

Dans le cadre de sa feuille de route Togo 2025, le gouvernement s’est donné pour mission de favoriser le transfert de technologies et de savoir-faire vers l’industrie et le secteur privé. Cet engagement vise également à créer des emplois en exploitant les potentialités du pays en matière de recherche et d’innovation.

Lors de l’ouverture de la conférence, Adama Kpodar, président de l’université de Lomé, a souligné l’importance d’une perspective globale sur les tendances et la nécessité de promouvoir la professionnalisation de la gestion de la recherche.