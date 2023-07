Dialogue contre l'extrémisme

Un Forum sur le dialogue inter-religieux a lieu les 18 et 19 juillet à Kara. Il est organisé avec l’appui de la Fondation Konrad Adenauer (Allemagne).

‘Le phénomène de l’extrémisme violent et du terrorisme nous interpelle tous car, nous ne sommes en sécurité nulle part face à ces barbares qui ont pris pour cible l’humanité toute entière, tuant enfants, adultes et vieillards, violant les femmes et prétendant défendre une religion’, a déclaré le colonel Bédiani Béléi, représentant du ministre de l’Administration territoriale, à l’ouverture des travaux.

La région septentrionale est la cible d’opérations terroristes menées par des groupes djihadistes venus du Burkina Faso.

La réponse du Togo est militaire, mais pas seulement.

Le gouvernement a investi massivement pour développer ces régions pauvres et a instauré un dialogue avec la population, notamment avec les jeunes.

Ceci afin d’éviter une radicalisation d’une partie de la population sensible aux sirènes des islamistes qui promettent une vie meilleure.