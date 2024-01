En altitude, il faut avoir les pieds sur terre

Le lieutenant-colonel Idrissou Abdou Ahabou a été nommé récemment à la tête de l'Agence nationale de l’aviation civile (ANAC).

Il connaît tout ou presque de ce secteur après avoir été plusieurs années pilote sur Boeing 737.

Republicoftogo.com : Quel est votre parcours professionnel ?

Idrissou Abdou Ahabou : Je viens de l’armée où j’étais d’abord commandant de bord sur King Air. J’ai ensuite rejoint Asky en 2010 où je suis devenu co-pilote, puis chef pilote et adjoint au directeur des opérations aériennes. J’ai également suivi une formation pour devenir inspecteur de vol.

Republicoftogo.com : Quels sont donc vos ambitions pour un secteur que vous connaissez bien.

Idrissou Abdou Ahabou : Nous allons veiller à la mission première de l’ANAC qui est la sécurité et la sûreté de la navigation.

Mon prédécesseur, le colonel Gnama Latta, a mis la barre très haute, ce qui me motive à mieux faire. Champion de la sécurité et de la sûreté, le Chef de l’Etat nous a fait confiance et nous n’allons pas le décevoir. Ensemble et sur ses instructions, nous pensons relever ce défi.

Mon ambition est de faire du Togo la plateforme aéronautique la plus attractive dans la région, pour ne pas dire au plan international.

Les investissements privés sont les bienvenus. Il faut également recruter des jeunes dans les métiers de l’aérien.

Lors de mon passage à Asky, de nombreux jeunes étaient étonnés de voir un pilote togolais. Cela créé des ambitions qu’il faut encourager.