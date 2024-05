La Fête de l'Ascension, célébrée quarante jours après Pâques, est un événement chrétien majeur qui commémore l'ascension de Jésus-Christ au ciel.

Au Togo, cette fête est observée avec dévotion et solennité, reflétant la profondeur de la foi chrétienne dans le pays.

L'Ascension marque la fin de la présence physique de Jésus sur Terre après sa résurrection, et son élévation au ciel en présence de ses disciples.

Cet événement est significatif car il symbolise non seulement le triomphe final de Jésus sur la mort, mais aussi l'espérance de la vie éternelle pour les croyants. C'est un moment de réflexion sur la mission de l'Église et la promesse du retour de Christ.

Au Togo, la Fête de l'Ascension est un jour férié, permettant aux fidèles de participer pleinement aux activités religieuses.

Les églises organisent des messes spéciales et des processions qui sont souvent accompagnées de chants et de prières ferventes.

La journée est également marquée par des actions de charité et de partage, soulignant les enseignements de compassion et d'amour du Christ.

L'Ascension est plus qu'une fête religieuse au Togo ; elle est aussi un moment de communauté et de renforcement des liens familiaux et sociaux.

Les familles se réunissent pour partager des repas et des moments de convivialité, renforçant ainsi les traditions culturelles et l'unité communautaire.

La Fête de l'Ascension au Togo est une manifestation de la foi vivante des Togolais et de leur engagement envers les valeurs chrétiennes de paix et de réconciliation.

A cette occasion, le président Faure Gnassingbé a souhaité une joyeuse fête à tous les Togolais en espérant que cette célébration ‘se déroule dans la convivialité au sein des familles et qu'elle fasse prédominer l'esprit de solidarité et d’amour dans le cœur de tous’.