Evénements météorologiques et climatiques dangereux : prévenir les risques

Entre 2000 et 2019, 7 348 catastrophes climatiques majeures ont été recensées. Elles ont fait 1,23 million de victimes et touché 4,2 milliards de personnes. Dans les pays pauvres et vulnérables, les données météorologiques qui permettraient d’anticiper ces phénomènes et de prévenir les populations sont souvent peu fiables ou totalement absentes.

Pour mieux prévenir et informer sur les risques d’événements météorologiques et climatiques dangereux, la France a lancé, à l’occasion de la COP21, l’initiative multibailleurs CREWS (Climate Risk and Early Warning System).

L’objectif est de protéger les vies, les moyens de subsistance et les biens dans les pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID) en augmentant de manière significative les capacités des systèmes d’alerte intégrés multirisques.

Les pays qui ont réussi à mettre en place des systèmes d’alerte précoce ont vu baisser de manière spectaculaire la mortalité due aux catastrophes.

Cependant, les capacités de mise en œuvre des systèmes de ce type sont aujourd’hui très disparates. Ce sont les pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID) qui connaissent le plus de difficultés à fournir des alertes critiques aux autorités nationales et locales ainsi qu’aux populations.

Le Togo va à son tour lancer CREWS via l’Agence nationale de protection civile (ANPC).

La finalité est d’améliorer le système d'alerte précoce Au Togo et accroitre la résilience des communautés face aux risques de catastrophes.

Trois principaux sites, le marché d'Hédzranawoé de Lomé, le grand lycée 2 février (Agbalépédo, banlieue nord de Lomé) et le CHR de Tsévié (préfecture de Zio) ont été retenus pour une phase de tests.

CREWS est financé par la France, la Suisse, l'Allemagne, les Pays Bas et la Finlande, notamment.