Faure Gnassingbé aux funérailles du Pape François

Ce samedi, la place Saint-Pierre, baignée de soleil, a été le théâtre d’une cérémonie empreinte de solennité et d’émotion pour les funérailles du pape François, décédé lundi à l’âge de 88 ans des suites d’un AVC.

Parmi les chefs d’État, têtes couronnées et fidèles venus rendre un dernier hommage au pontife argentin, le président togolais Faure Gnassingbé a tenu à s’associer à la douleur des 1,4 milliard de catholiques, marquant ainsi la profonde résonance du message universel de François avec les valeurs de compassion et de solidarité chères au Togo.

François, premier pape non-européen depuis près de 13 siècles, a laissé une empreinte indélébile durant ses 12 années de pontificat. Défenseur des pauvres, des migrants et de l’environnement, il a secoué l’Église catholique en défiant les puissants et en prônant une simplicité évangélique. Sa dépouille, exposée trois jours durant devant l’autel de la basilique Saint-Pierre, a attiré quelque 250 000 fidèles, venus rendre hommage à cet homme qui vivait modestement à la maison d’hôtes Santa Marta, loin des fastes du palais apostolique.

La messe funèbre, célébrée devant plus de 250 000 personnes, a vu converger une mosaïque de dignitaires : les présidents d’Argentine, de France, du Gabon, d’Allemagne, des Philippines et de Pologne, les premiers ministres britannique et néo-zélandais, ainsi que le roi et la reine d’Espagne.

Faure Gnassingbé, par sa présence, a incarné le deuil d’une nation africaine profondément marquée par le message d’inclusion et de justice sociale du pape. Les applaudissements nourris, lorsque le cercueil orné d’une grande croix a été porté hors de la basilique, ont traduit l’immense affection portée à François.

En se rendant à Rome, le président togolais a voulu témoigner de la douleur partagée par le peuple togolais.

La cérémonie, rythmée par des hymnes latins et des prières en italien, espagnol, chinois, portugais et arabe, a illustré l’universalité de l’héritage de François. La présence de M. Gnassingbé, aux côtés de 250 cardinaux, 400 évêques et 4 000 prêtres, a symbolisé l’attachement de l’Afrique à un pape qui n’a cessé de dénoncer les injustices frappant le continent.

Après la messe, le cercueil de François, placé sur une papamobile découverte, a traversé Rome jusqu’à la basilique Sainte-Marie-Majeure, où il a été inhumé en privé, conformément à son vœu de reposer hors du Vatican – une première en plus d’un siècle.

Quelque 150 000 personnes ont bordé les 5,5 km du parcours, rappelant les innombrables voyages du pape à travers le monde. Au-dessus de sa tombe, simplement gravée du nom « Franciscus », pend la modeste croix de fer qu’il portait, symbole de son humilité.

La mort de François ouvre une période de transition marquée par des rituels séculaires et des enjeux cruciaux pour une Église confrontée à des divisions idéologiques et des défis financiers.

Le conclave, qui ne débutera pas avant le 6 mai, verra les cardinaux choisir un successeur dans un climat de spéculation. En attendant, le Togo, par la présence de son président aux funérailles, a réaffirmé son lien avec une Église qui, sous François, a su parler au cœur des plus humbles.

En ce moment de deuil, Faure Gnassingbé a porté la voix d’un Togo uni dans la prière et le recueillement, honorant un pape dont le combat pour les oubliés restera gravé dans les mémoires.