Ferveur chrétienne au Togo

L’Église catholique fait mémoire de la passion du Christ, de son arrestation jusqu’à sa mort sur la croix. Le Vendredi Saint est la journée la plus dense et la plus poignante de la Semaine sainte.

La Passion du Christ est un élément central de la foi chrétienne, représentant les souffrances, la crucifixion et la mort de Jésus Christ, telles que décrites dans le Nouveau Testament.

Cette période couvre les événements dramatiques survenus de la dernière Cène avec ses disciples jusqu'à sa crucifixion sur le Golgotha, soulignant l'ampleur du sacrifice du Christ pour le salut de l'humanité.

La Passion est au cœur de la théologie chrétienne.

La Passion du Christ revêt une immense importance théologique, symbolisant le sacrifice ultime pour les péchés de l'humanité. Elle représente l'amour incommensurable de Dieu, son sacrifice, sa rédemption et son pardon.

La souffrance et la mort de Jésus sont perçues comme l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament et l'événement clé pour le salut de l'humanité, offrant la promesse de la vie éternelle à travers sa Résurrection.

La Passion du Christ demeure un élément fondamental de la foi et de la pratique chrétienne, reflétant la profondeur de l'amour de Dieu et la promesse de rédemption.

Elle invite les croyants à contempler des thèmes tels que la souffrance, le sacrifice et la victoire ultime sur la mort, encapsulant l'essence du message chrétien d'espoir et de salut.