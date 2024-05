Fin de la culture de l'impunité

La lutte contre la corruption se poursuit. Un travail tentaculaire car elle est partout.

La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et infractions assimilées (HAPLUCIA) affiche des résultats tangibles.

91 plaintes et des dénonciations ont été enregistrées. Elles donnent lieu à des enquêtes avant, le cas échéant, de transmettre les dossiers à la justice.

48 sont actuellement en cours de pré-instruction.

La corruption a des conséquences désastreuses sur l'économie togolaise. Elle décourage les investissements étrangers, car les entreprises hésitent à entrer dans un marché où les règles du jeu ne sont pas claires et où les décisions peuvent être influencées par des pots-de-vin.

En outre, elle augmente les coûts des projets publics et prive l'État de ressources précieuses qui pourraient être utilisées pour améliorer les infrastructures et les services publics.

Sur le plan social, la corruption alimente les inégalités et entrave l'accès aux services essentiels tels que l'éducation et la santé. Les citoyens doivent souvent payer des pots-de-vin pour obtenir des services auxquels ils ont droit, ce qui crée un sentiment de frustration et de méfiance envers les autorités.

Le gouvernement a entrepris plusieurs initiatives pour combattre la corruption. Des institutions comme la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HAPLUCIA) ont été mises en place pour surveiller et sanctionner les pratiques corruptives.

De plus, des campagnes de sensibilisation sont menées pour encourager la population à dénoncer les actes de corruption.

Pour réellement éradiquer la corruption, le Togo doit renforcer ses institutions et assurer une plus grande transparence dans la gestion publique.

La société civile et les médias ont également un rôle crucial à jouer.

En informant le public et en exerçant une pression constante sur les autorités, ils peuvent contribuer à créer un environnement moins tolérant à la corruption. Les partenaires internationaux peuvent aussi apporter leur soutien en fournissant une assistance technique et financière pour les réformes anticorruption.