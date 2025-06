Foi, unité et dévotion : la Mecque accueille le Hajj sous haute surveillance

Le Hajj, l’un des plus importants rassemblements humains au monde, débute ce mercredi en Arabie saoudite.

Chaque année, des millions de fidèles musulmans se rendent à La Mecque pour accomplir ce pèlerinage sacré, reproduisant les rites enseignés par le Prophète Mohammed à ses disciples il y a plus de quatorze siècles.

2.425 Togolais effectuent le pèlerinage cette année.

Ce rite spirituel majeur représente le cinquième pilier de l’islam. Il est obligatoire une fois dans la vie pour tout musulman physiquement et financièrement capable de l’accomplir. Symbole fort d’unité et de foi, le Hajj transcende les origines, les langues et les cultures des pèlerins venus du monde entier.

Le pèlerinage a lieu chaque année durant le douzième mois du calendrier islamique, un calendrier lunaire, ce qui fait que le Hajj et le Ramadan ne tombent jamais à la même période du calendrier solaire.

Depuis 1987, un système de quotas a été instauré afin de réguler l’afflux massif de pèlerins. Conformément à un accord entre les États membres de l’Organisation de la coopération islamique, chaque pays se voit attribuer un quota équivalant à 0,1 % de sa population musulmane.

Au fil des décennies, des incidents tragiques comme des bousculades mortelles ou des incendies de tentes ont coûté la vie à des centaines de personnes. Face à ces drames, l’Arabie saoudite a lancé d’importants travaux pour renforcer la sécurité et moderniser les infrastructures.

En 2011, le pays a engagé le plus vaste chantier d’agrandissement de la Grande Mosquée de La Mecque, portant sa capacité à deux millions de personnes. Un réseau ferroviaire a également été mis en place pour relier plus efficacement les différents lieux saints.

Le Hajj atteint son apogée avec la célébration de l’Aïd al-Adha, l’une des deux grandes fêtes musulmanes.

À cette occasion, les fidèles procèdent au sacrifice rituel d’un animal – souvent un mouton, une chèvre ou un bœuf – en souvenir de la soumission du prophète Ibrahim (Abraham), prêt à sacrifier son fils sur ordre divin. Une partie de la viande est ensuite distribuée aux plus démunis, incarnant les valeurs de partage et de solidarité qui sont au cœur de l’islam.

Ce moment spirituel intense, au-delà de sa dimension religieuse, constitue une formidable leçon d’humilité, de fraternité et de paix.