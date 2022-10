Force de dissuasion

L’opération anti-terroriste prévue jeudi à Lomé n’a pas eu lieu. Elle s’est finalement déroulée au Centre d’Entrainement aux Opérations de Maintien de la Paix (CEOMP).

Une simulation grandeur nature destinée à améliorer les compétences et la réactivité des forces armées.

Parallèlement, une formation technique d’intervention a été assurée par la France grâce à l’expertise du Groupement d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) et du RAID. Policiers et gendarmes ont pu ainsi se former aux dernières techniques de la lutte contre les extrémistes.