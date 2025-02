Le Togo participe à la session ordinaire du conseil d'administration de l'Union postale universelle (UPU) qui se tient jusqu’à vendredi à Berne (Suisse).

Cette rencontre rassemble les représentants des postes des pays membres.

La délégation togolaise est conduite par le directeur général de la Société des Postes du Togo (SPT), Kwadzo Dzodzro Kwasi.

Le Togo a adhéré à l’UPU en 1962, dès l’indépendance.

L’UPU est une organisation intergouvernementale spécialisée des Nations Unies, créée en 1874.

Elle joue un rôle essentiel dans la coordination et le développement du réseau postal international, en facilitant la collaboration entre les services postaux de ses 192 pays membres.

L’UPU a pour principal objectif de garantir l’efficacité et l’accessibilité des services postaux à l’échelle mondiale.

L’UPU met en œuvre plusieurs projets et programmes pour moderniser et renforcer les services postaux :

E-commerce et logistique postale : Développement de solutions pour accompagner la croissance du commerce électronique international.

Numérisation des services postaux : Appui aux pays membres pour intégrer des solutions numériques, comme l’adressage numérique et les plateformes de suivi des colis.

Inclusion financière : Promotion des services bancaires postaux pour améliorer l’accès aux services financiers, notamment dans les zones rurales.

Formation et renforcement des capacités : Organisation de séminaires et de formations pour améliorer les compétences des opérateurs postaux.

La participation régulière du Togo aux réunions et instances de l’UPU lui permet de renforcer son cadre réglementaire et d’explorer de nouvelles opportunités de développement pour la Société des Postes du Togo (SPT), notamment en matière d’adressage numérique et d’innovation postale.