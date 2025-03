Grippe aviaire : le Togo sur le pied de guerre

Les autorités ont confirmé la présence du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène H5N1 dans plusieurs élevages à travers le pays, suscitant de vives inquiétudes pour la filière avicole et l’économie locale.

Dans un communiqué, le ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, Damehame Yark, a annoncé une série de mesures strictes visant à contenir la propagation du virus.

Trois foyers d’infection ont été identifiés. Le premier à Adjengré, dans la préfecture de Sotouboua, où une ferme moderne comptant 2 928 poules pondeuses de races Leghorn et ISA Brown a été touchée. Le second à Anyron Kopé, dans la préfecture de Vo, concerne une ferme semi-moderne avec 3 439 volailles infectées. Enfin, un élevage traditionnel dans la préfecture de Tchaoudjo a vu 165 volailles atteintes, incluant poulets de chair et poules locales.

Face à cette situation, le gouvernement a ordonné l’abattage systématique de toutes les volailles présentes dans les fermes concernées, ainsi que dans un rayon de trois kilomètres autour des foyers. Tous les produits dérivés, matériels d’élevage et aliments seront détruits, suivis d’opérations de désinfection intensives.

Par ailleurs, la circulation des volailles, de leurs produits dérivés et du matériel d’élevage est désormais interdite dans les zones touchées. Les marchés de volailles et les provenderies de ces localités seront fermés pendant un mois.

Pour atténuer l’impact économique sur les éleveurs, le gouvernement prévoit une indemnisation conforme à la grille tarifaire en vigueur.

Cette épidémie constitue une menace sérieuse pour la santé animale et la stabilité du secteur avicole togolais. Les autorités appellent à la vigilance et au respect strict des mesures de biosécurité pour éviter toute extension de la maladie à d'autres régions.