Innovation et jeunesse

La Journée internationale de la jeunesse s’est déroulée mardi.

Digitalisation et IA : la nouvelle ambition du Togo © republicoftogo.com

Elle était placée au Togo sous le thème du renforcement des compétences numériques. Dans plusieurs communes, des formations gratuites sur l’intelligence artificielle (IA) ont été offertes à dans le but de de mieux comprendre et maîtriser ces technologies qui transforment le monde du travail.

L’initiative vise à offrir aux jeunes des opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat, en les préparant à exploiter le potentiel des nouvelles technologies dans divers secteurs économiques.

Le Togo intensifie ses efforts pour développer les technologies numériques et accélérer la digitalisation de son économie. Les autorités multiplient les initiatives pour moderniser les services publics, stimuler l’innovation et former la jeunesse aux outils digitaux, notamment à l’IA.

Objectif : faire du pays un hub technologique régional, capable de créer des opportunités d’emploi, d’attirer les investisseurs et de renforcer sa compétitivité sur la scène internationale.

Une cheffe togolaise en route pour un record mondial

Une cheffe togolaise en route pour un record mondial

Depuis dimanche, la cheffe togolaise Laurence Assignon s’est lancée dans un défi hors norme : réaliser au moins 15 000 plats en huit jours sans interruption, dans l’espoir d’inscrire son nom au palmarès du Guinness Book pour le plus long marathon culinaire individuel.

