Rubriques

Tendances:
Société

Inscriptions ouvertes jusqu'à fin novembre pour les fidèles

Les musulmans togolais désireux d'effectuer le Hadj 2027 ont jusqu'à fin novembre prochain pour s'inscrire et confirmer leur voyage.

Le pèlerinage à la Mecque aura lieu en mai 2027 © republicoftogo.com

Les musulmans togolais désireux d'effectuer le Hadj 2027 ont jusqu'à fin novembre prochain pour s'inscrire et confirmer leur voyage.

Le montant de référence reste fixé, pour l'instant, à 3,2 millions de Fcfa, correspondant au tarif appliqué lors de l'édition précédente.

Les préparatifs administratifs débuteront à partir du 27 octobre, avec les démarches relatives notamment aux passeports et aux vaccinations, à effectuer auprès de la Direction générale de la documentation nationale (DGDN).

2 424 pèlerins togolais avaient effectué cette année ce cinquième pilier de l'Islam, un quota fixé par les autorités saoudiennes.

Le pèlerinage 2027 se tiendra du 14 au 18 ou 19 mai, selon le calendrier lunaire, qui pourrait légèrement faire varier les dates précises.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Palette de couleurs

Palette de couleurs

Blanc, rouge, bleu, vert foncé... Au port autonome de Lomé, la palette de couleurs des conteneurs empilés sur les quais n'a rien du hasard.

Le lac Togo, nouvelle voie de traversée pour un nombre croissant de voyageurs

Le lac Togo, nouvelle voie de traversée pour un nombre croissant de voyageurs

Longtemps réservée aux populations riveraines, la traversée du lac Togo attire aujourd'hui un public plus large. De nombreux voyageurs, qui privilégiaient jusque-là la route via la RN34 (Lomé-Vogan-Anfoin) ou la RN2 (Lomé-Aného), malgré des trajets plus longs et souvent plus coûteux, se tournent désormais vers le transport lacustre.

Une nouvelle centrale bifuel à Lomé ?

Une nouvelle centrale bifuel à Lomé ?

Une nouvelle centrale thermique à double combustible (bifuel) de 120 MW, devrait être implantée à Lomé. Le projet, annoncé par le ministère délégué chargé de l'Énergie, sera réalisé avec le concours de la Banque mondiale.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.