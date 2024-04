L'Aid El Fitr approche

Le mois sacré du Ramadan s’achèvera le 10 avril avec l’Aid El Fitr, a indiqué l’Union musulmane du Togo (UMT), seule habilitée à communiquer les dates officielles.

Aid El Fitr est une fête qui symbolise la joie, la fraternité, et le partage au sein de la communauté musulmane, marquant la fin du Ramadan.

Cette célébration commence par l’observation de la lune, déterminant le premier jour de Shawwal, le dixième mois du calendrier islamique, et donc la fin du jeûne.

Dès les premières lueurs de l’aube, les fidèles se purifient dans un rituel de bain, revêtent leurs plus beaux habits, souvent neufs, et se parfument.

C’est un geste qui symbolise la pureté et le renouvellement. Avant de se diriger vers le lieu de prière, ils s’acquittent de la Zakat al-Fitr, une aumône obligatoire qui vise à purifier ceux qui ont jeûné des erreurs commises pendant le Ramadan et à aider les plus démunis à célébrer l’Aïd dans la dignité.

Les musulmans se rassemblent ensuite en grand nombre dans les mosquées ou des espaces ouverts désignés pour effectuer la prière de l’Aid, composée de deux unités de prière, suivie d’un sermon qui rappelle l’importance de la solidarité et de la fraternité entre les fidèles.

La journée est ponctuée de visites entre famille et amis, où l’on s’échange des vœux de bonheur, de santé et de prospérité.

Les enfants, souvent au cœur des festivités, reçoivent des cadeaux ou de l’argent, récompensant leur endurance pendant le Ramadan et perpétuant la joie et l’excitation de l’Aïd.

Des repas festifs sont partagés, mettant en avant des plats traditionnels qui varient d’une région à l’autre, reflétant la richesse culturelle de l’Islam à travers le monde.

Ces traditions, bien que largement partagées, peuvent revêtir des formes différentes selon les pays, illustrant la diversité et l’adaptabilité des pratiques islamiques aux contextes locaux.