L'ANSAT vole au secours des producteurs de céréales invendue

Des greniers pleins et pas d'acheteurs : le gouvernement vient au secours des producteurs qui n'ont pas pu écouler leurs récoltes. Plus de 2,6 milliards de Fcfa sont mis à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire(ANSAT) pour acheter 12 841 tonnes de céréales dans tout le pays : maïs, sorgho, riz paddy, mil, haricot et gari.

Le directeur général de l'agence, Atoulelou Kpatcha, y voit l'application d'une consigne du président du Conseil : le travail des producteurs doit être payé à sa juste valeur.

Ce n’est pas la première fois que l’ANSAT se mobilise. En 2025, elle avait acheté des milliers de tonnes dans la région des Savanes.

L'agence dit toutefois ne pas vouloir se substituer au commerce. Son rôle est de s'insérer dans les relations existantes.

Les stocks rachetés serviront de réserves en cas de pénurie. Ils seront ensuite revendus à la population à des prix abordables.