L’héritage de Gnassingbé Eyadéma toujours présent

A l’occasion de 20e anniversaire de la disparition du président Gnassingbé Eyadema, une messe d’action de grâce était organisée samedi à Paris en l’église de la Madeleine à Paris.

Une initiative à mettre au crédit des sections UNIR France, Allemagne, Belgique et Italie.

Gnassingbé Eyadema est décédé le 5 février 2005.

'Le général Gnassingbé Eyadéma a profondément transformé le Togo dans plusieurs secteurs clés tels que l’économie, le tourisme, l’armée et la diplomatie. Il fut un chantre du dialogue et un grand apôtre de la paix, s’illustrant tant sur le plan national qu’international', a rappelé Nicolas Babina lors de son intervention au nom d’UNIR France et d’UNIR Europe.

Les membres d’UNIR Europe ont exprimé leur reconnaissance et leur engagement à perpétuer l’héritage du dialogue et de la paix instauré par le Gnassingbé Eyadéma et poursuivi par son successeur.