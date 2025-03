La circulation en péril à cause des taxi-motos surchargés

Les comportements dangereux des conducteurs de taxi-moto, communément appelés zémidjans, continuent d’inquiéter.

Malgré les sensibilisations et les mesures de sécurité routière, les infractions persistent et s’adaptent aux réalités du terrain, augmentant ainsi les risques d’accidents graves.

La surcharge sur les taxi-motos est une des causes fréquentes d’accidents graves impliquant des victimes collatérales.

Outre les passagers en surnombre, certains conducteurs transportent des charges inadaptées à la capacité de leurs engins, telles que du bois, du charbon ou divers équipements volumineux. Ces pratiques obstruent la circulation et mettent en danger la sécurité des usagers.

Face à ces comportements imprudents, la Direction de la Sécurité Routière (DSR) appelle à plus de vigilance et exhorte les usagers à signaler ces infractions. L’objectif est d’identifier et de sanctionner les auteurs de comportements dangereux avant qu’ils ne provoquent des accidents pouvant être évités.

Mais il est impossible de mettre un policier derrière chaque taxi-moto.