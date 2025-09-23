La Poste face au nouveau défi des droits de douane américains

La Société des Postes du Togo (SPT) prend les devants face à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation douanière imposée par l’administration américaine.

Celle-ci exige désormais le paiement préalable des droits de douane avant l’envoi de marchandises vers les États-Unis.

Depuis avril dernier, ces droits sont fixés à 10 %, dans le cadre d’une réforme fiscale touchant l’ensemble des exportations africaines vers le marché américain, y compris celles en provenance du Togo.

Un tel changement représente un bouleversement majeur pour les opérateurs logistiques et postaux, contraints de réajuster leurs plans d’acheminement. La SPT travaille actuellement à mettre en place des solutions pour accompagner ses clients et limiter l’impact de cette mesure sur les échanges commerciaux.

Ce durcissement met fin à un régime préférentiel qui, depuis plusieurs années, facilitait les transactions entre les pays africains et les États-Unis.