Avant d’arriver à la pompe, l’essence et le gasoil font une halte obligée dans les cuves de la Société togolaise de stockage de Lomé (STSL). C’est un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement.

Le Togo ne raffine pas de pétrole : tous ses carburants sont importés par la mer. À leur arrivée, ils sont transférés dans les réservoirs de la STSL, qui peuvent contenir environ 244 400 m³ de produits pétroliers. La société les conserve dans de bonnes conditions, suit en permanence les volumes disponibles, puis les livre aux distributeurs qui alimentent les stations-service.

La STSL gère aussi les stocks de sécurité pour le compte des distributeurs agréés. Ces réserves sont un filet de sécurité : si un navire est retardé, si les importations sont perturbées ou si les marchés s’emballent, elles permettent de continuer à servir les automobilistes, les transporteurs et les entreprises. Sans elles, la moindre perturbation pourrait provoquer des files d’attente devant les stations et une flambée des prix au marché noir.

Stocker des centaines de milliers de mètres cubes de carburant présente des risques, notamment d’incendie, de fuite et de pollution. L’activité est donc strictement encadrée. La construction et l’exploitation des cuves nécessitent des autorisations préalables de la Direction des hydrocarbures, qui contrôle le respect des normes de sécurité et d’environnement.

En assurant la jonction entre les importations et la distribution, la STSL contribue à la stabilité de l’approvisionnement du pays, un enjeu à la fois économique et social.