Dès le début de l’année prochaine, les automobilistes et cyclomotoristes pourront payer la TVM (taxe sur les véhicules à moteur) via une application mobile.

Le propriétaire n’aura qu’à indiquer le numéro de la plaque d’immatriculation et payer, y compris via les services de mobile money, Flooz et TMoney.

Une quittance sera générée; elle servira de justificatif.

La TVM sert à entretenir le réseau routier.