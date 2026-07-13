Le Mobile Journalism assure la promotion des jeunes ruraux

Filmer avec un simple smartphone pour faire bouger sa communauté. C'est le pari du projet « Voix des Jeunes Ruraux », financé par Canal France International (CFI), l'Agence française de développement médias, avec le soutien de la France, lancé samedi à Lomé.

Déployé sur douze mois dans tout le pays, le projet veut renforcer la résilience climatique et le leadership environnemental des jeunes ruraux.

Cinq axes structurent l'initiative : participation citoyenne, inclusion des jeunes femmes, médias et numérique, développement communautaire et cohésion sociale.

La méthode : le Mobile Journalism, qui permet de produire des contenus vidéo avec un simple téléphone. Les jeunes seront formés à réaliser et diffuser de courtes capsules en langues locales, pour mettre en lumière des initiatives environnementales de leurs communautés : agroécologie, pépinières, reboisement, gestion durable de l'eau, valorisation des produits locaux, recyclage.

« Nous comptons former une population véritablement éco-citoyenne, une population consciente de la nécessité de protéger son environnement, qui ne sera pas uniquement axée sur la consommation, en oubliant que notre empreinte environnementale doit être prise en compte », explique Hector Sann'do Nammangue, coordonnateur du projet.

Les messages diffusés porteront notamment sur la gestion des déchets, l'agroécologie et la réduction des pesticides chimiques, dont les effets pèsent lourdement sur les nappes phréatiques.

Le Mobile Journalism, ou MOJO, désigne une pratique du journalisme et de la production de contenus audiovisuels réalisée entièrement, ou presque, à partir d'un smartphone : tournage, prise de son, montage et parfois diffusion. Cette approche s'est développée avec l'amélioration des caméras et des applications de montage disponibles sur téléphone mobile, rendant la production vidéo accessible sans matériel professionnel coûteux (caméra, micro externe, station de montage).