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Le sud s'attend à un léger excédent pluviométrique

Sur les trois prochains mois, le sud du Togo - qui englobe les régions Maritime et des Plateaux - connaîtra une situation pluviométrique normale à tendance excédentaire. C'est l'alerte donnée mardi par l'Agence nationale de la météorologie (ANAMET), en ce début de la petite saison des pluies dans cette partie du pays.

Des écarts régionaux à surveiller © republicoftogo.com

Sur les trois prochains mois, le sud du Togo - qui englobe les régions Maritime et des Plateaux - connaîtra une situation pluviométrique normale à tendance excédentaire. C'est l'alerte donnée mardi par l'Agence nationale de la météorologie (ANAMET), en ce début de la petite saison des pluies dans cette partie du pays.

Les quantités de pluies attendues entre septembre, octobre et novembre pourraient légèrement dépasser la normale calculée sur les trente dernières années (1991-2020). 

Ces prévisions surviennent après la grande saison des pluies enregistrée entre juin et juillet, et appellent selon l'ANAMET à des actions anticipatoires. 

Il convient toutefois de rappeler qu'une prévision saisonnière à trois mois reste, par nature, un exercice complexe : les modèles météorologiques offrent des tendances probables plutôt que des certitudes, et des écarts restent toujours possibles d'une région à l'autre, voire d'une semaine à l'autre, en fonction de l'évolution des conditions climatiques.

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