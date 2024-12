Le Togo a sa nouvelle reine

Lomé a vibré samedi soir au rythme de l’élection de Miss Togo 2025, un événement prestigieux qui a couronné Nadiratou Afolabi, une jeune étudiante de 21 ans, comme nouvelle reine de la beauté pour les douze prochains mois.

Étudiante en 2ᵉ année de lettres modernes, Mlle Afolabi, avec sa silhouette élancée de 1,80 m et 55 kg, a su s'imposer face à 20 autres candidates en lice.

Les épreuves de la compétition, mêlant danses traditionnelles et questions de réflexion, ont permis à cette jeune femme originaire de Sokodé de démontrer à la fois son charme, son intelligence et son éloquence.

Le concours, véritable vitrine de la culture et de l’élégance togolaises, a vu la participation de jeunes femmes issues des quatre coins du pays.

La nouvelle Miss Togo 2025 succède à Yao-Amuama, lauréate de l’année précédente, qui a eu l’honneur de lui remettre la couronne.

À travers ce titre, Nadiratou Afolabi représente désormais l’élégance, l’intelligence et les valeurs culturelles du Togo. Elle portera la responsabilité de promouvoir non seulement la beauté, mais également des projets sociaux et culturels dans le pays.