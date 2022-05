Le Uber algérien débarque au Togo

Yassir, la start-up algérienne aux 600 ingénieurs fait son chemin en Afrique. Elle annonce une implantation au Togo.

Yassir a commencé à fournir des services de taxis et de livraisons dans les grandes villes algériennes. Après s'êtredéveloppée dans l'ensemble du Maghreb, la start-up vise maintenant le reste de l'Afrique.

En à peine cinq ans Yassir, le ‘Uber algérien’, s'est imposée au Maghreb, au Canada et en France avec son application de Taxi et de livraison de repas.

Créée par Noureddine Tayebi et Mehdi Yettou, deux ingénieurs algériens, la start-up, très populaire dans le Maghreb et qui opère via une application 100% algérienne, s'est fait remarquer fin 2021 en levant 30 millions de dollars auprès d'investisseurs américains.

Au Togo, Yassir devra affronter la concurrence de Gozem, leader du marché.