Les évêques togolais quittent le Vatican

Les évêques du Togo ont achevé samedi leur séjour au Vatican.

Pendant la semaine, ils ont eu l’occasion de présenter le rapport de gestion des diocèses du pays.

Ce pèlerinage quinquennal à Rome s’appelle ‘Visite ad limina’.

Il désigne la visite que chaque évêque fait périodiquement au Saint-Siège.

Les évêques africains font ce pèlerinage tous les 5 ans.

La visite ad limina est d’abord un pèlerinage sur les tombeaux des apôtres saint Pierre et saint Paul. Elle permet également de renforcer les liens avec le Saint-Siège, ainsi qu’entre diocèses voisins et entre provinces proches. Au cours de la visite ad limina, les évêques rencontrent le Pape et les responsables des dicastères et congrégations.

Les évêques togolais ont rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’Etat du Saint Siège.