Les Togolais actifs doivent disposer d'une couverture santé

L’association française ‘Actuaires du monde’, va accompagner le gouvernement dans son programme de couverture sociale universelle.

Renata De Leers, la déléguée générale de l’association, a indiqué lundi à Lomé que la mission consistait à le mis en oeuvre d’un programme d’éducation assurantielle en faveur de la population.

La mission consistera à sensibiliser les compagnies d’assurance et les potentiels clients quant à la nécessité de souscrire un contrat de prévention.

95% de la population active est exclue du système.

Le programme d’éducation aidera les Togolais actifs à comprendre tout l’intérêt d’une assurance santé et d’y souscrire.

Créée en novembre 2020, Actuaires du Monde apporte une aide temporaire et bénévole destinée aux pays émergents et en voie de développement en manque de ressources dans les domaines de l’actuariat et de la gestion des risques dans le but d’aider à leur développement social et financier.

Les bénéficiaires sont les entités publiques, les organisations gouvernementales, les organisations non gouvernementales, les associations, les écoles, les universités et tout autre partie prenante qui ne disposent pas de ces services et/ou qui peuvent manquer des ressources financières pour obtenir de tels conseils.