Rubriques

Tendances:
Société

Les transporteurs appellent à la responsabilité

Les routes togolaises ont été endeuillées ces dernières semaines par une succession d’accidents graves, mettant en lumière la fragilité de la sécurité routière. Face à cette situation, l’Union nationale des transporteurs routiers du Togo (UNATROT) a exprimé samedi son inquiétude et son impuissance, tout en appelant à des mesures urgentes.

Trop de vies perdues © republicoftogo.com

Les routes togolaises ont été endeuillées ces dernières semaines par une succession d’accidents graves, mettant en lumière la fragilité de la sécurité routière. Face à cette situation, l’Union nationale des transporteurs routiers du Togo (UNATROT) a exprimé samedi son inquiétude et son impuissance, tout en appelant à des mesures urgentes.

Le dernier drame en date s’est produit à Agoè (Lomé), où un accident a causé la mort de trois personnes et fait onze blessés graves.

Selon les premières enquêtes, le conducteur roulait à vive allure en agglomération et son camion souffrait d’une défaillance de freinage. Fait aggravant : le véhicule en cause n’était pas affilié à l’UNATROT, en violation des dispositions légales.

Pour le syndicat, qui regroupe aujourd’hui plus de 4000 propriétaires de véhicules, les campagnes de sensibilisation et les répressions menées jusque-là semblent insuffisantes. « Trop d’accidents évitables continuent d’arracher des vies », déplore l’organisation, qui milite depuis les années 1960 pour un transport routier plus sûr et mieux encadré.

« Nous appelons les propriétaires à rejoindre l’Union pour bénéficier des formations et sensibilisations avant de lancer leurs camions sur les routes, et les conducteurs à une réelle prise de conscience pour éviter toute perte en vies humaines », a déclaré Séna Fombo, son président.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Record en cuisine

Record en cuisine

L’aventure culinaire hors norme de la cheffe togolaise Laurence Assignon s’est achevée avec succès jeudi, après 275 heures passées en cuisine, soit 13 jours de marathon non-stop. 

Un message de paix aux catholiques togolais

Un message de paix aux catholiques togolais

À l’occasion de la célébration de la fête de l’Assomption, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a adressé ce vendredi un message de paix et de fraternité à la communauté catholique du Togo.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.